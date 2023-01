GREGUCCI A RFV, Diamo ancora tempo a Cabral

Angelo Gregucci ex tecnico tra le altre della Fiorentina e prima ancora calciatore della Lazio tra gli anni ottanta e novanta, ha parlato a Radio FirenzeViola dell'incrocio di campionato che domenica vedrà contrapporsi i biancocelesti ai viola: "La Lazio sta facendo i punti nelle gare difficili e invece ha difficoltà nelle gare più abbordabili, vedi il solo punto fatto tra Lecce ed Empoli. La Fiorentina invece non vale la classifica che ha. Ci sono però momenti in cui hai il vento in poppa, come successo nella scorsa stagione, e momenti no come questa. Quando arrivano momenti di difficoltà come questi non bisogna somatizzarli. La Viola non sta facendo bene ma vediamo alla fine, per me può fare una grande girone di ritorno. Ma vi faccio anche l'esempio di Schick, che a Roma sembrava non potesse nemmeno scendere in campo ed invece adesso sta facendo grandi cose in Germania".

Sul mercato però la Fiorentina sembra essere ferma. Servirebbe una punta?

"Non so, la Fiorentina ha in rosa comunque giocatori importanti. Tanti che sono stati considerati non all'altezza dopo poco tempo possono ancora rilanciarsi, penso a Cabral. Avete fatto il nome di Belotti, ma sarebbe una mossa disperata. Io premierei ancora le potenzialità degli attaccanti già a disposizione: non bocciamo questi attaccanti troppo in fretta. Vi ricorderete che anche Platini fece un anno anonimo al suo arrivo in Italia".