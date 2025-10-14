Graffiedi: "Il problema non è giocare vicino a Kean: serve una scossa"

vedi letture

L'ex giocatore della Fiorentina e Cesena e neo allenatore del Progresso, Mattia Graffiedi è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Chi si Compra?" e si è espresso così sull'attacco viola: "Non penso che sia un problema per un attaccante giocare vicino a Kean. Possono giocare tutti, certo è che per ora nessuno è riuscito a incidere. Gudmundsson sta deludendo le aspettative. Piccoli può dare una mano, Dzeko ha esperienza. Ma non vedo il problema. Non stanno rendendo, tutto qua. Io ad esempio mi trovavo bene con le prime punta, Riganò a Firenze, Bucchi a Modena".

La difesa a 3 o a 4? "Bisogna vedere le caratteristiche dei calciatori e decidere se giocare a 3 o a 4. La Fiorentina in questo momento deve trovare tranquillità, al di là dei moduli, serve una scossa".

Classifica? "Le prossime gare sono toste, però una partita fatta bene contro una big può tirare fuori la squadra dal momento negativo. Manca autostima e una vittoria in una gara del genere te la può far tornare".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!