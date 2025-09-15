RFV Giuseppe Bisantis: " L'atmosfera dello stadio penalizza la Fiorentina"

vedi letture

Giuseppe Bisantis, giornalista di "Radio Rai", ha parlato a "Radio FirenzeViola", durante "I tempi supplementari". Queste le sue parole.:"Fin dall'inizio il Napoli ha sopraffatto la Fiorentina e dopo pochi minuti era già avanti di due, nei primi minuti la Fiorentina non ci ha capito niente, il solito De Gea pochi secondi prima del rigore fa un miracolo e subito dopo arriva quel fallo di Comuzzo che è l'emblema dei primi minuti della partita in cui la squadra di Pioli frastornata non è riuscita a reagire e di lì a poco è arrivato il raddoppio di Hojlund. Diciamo che per ottanta minuti c'è stato un dominio. Se dobbiamo trovare qualcosa di positivo sicuramente è quel finale in cui grazie anche ai nuovi entrati come Fazzini e Nicolussi Caviglia la Fiorentina é stata pericolosa e poteva clamorosamente riaprirla. Detto questo la partita è avvenuta tra due squadre, in questo momento, in condizione diversa".

Secondo lei lo stadio semivuoto a causa del restauro e l'atmosfera che comporta questa asituazione può incidere nelle prestazioni della Fiorentina?

"L'ultima volta che ero stato al Franchi era stato in occasione della partita di Conference contro il Betis e credevo che ritornando allo stadio, dopo questo periodo di stallo in cui il calcio si è fermato, avrei visto una situazione diversa ed invece ho visto un cantiere ancora allo stadio iniziale ed uno stadio per metà vuoto. Sicuramente questa situazione può incidere sul tifo e di conseguenza alla squadra, è chiaro che nell'arco della stagione perdi più di qualche punto per la mancanza di un ambiente caldo e pieno di voci".

Per quale ragione i giocatori della Fiorentina che pur sono giocatori di qualità in questo momento sembrano sotto tono?

"Intanto c'è da dire che Kean insieme a de Gea, Ranieri ed altri, che sono entrati nell'arco del secondo tempo, sono riusciti ad arrivare alla sufficienza, si vede che Kean è un giocatore vivo che può ripetere la scorsa annata e può far fare il salto di qualità alla Fiorentina. Ma non solo Kean, se andiamo vedere l'organico della Fiorentina parliamo di giocatori importanti da classifica medio alta. Per esempio a centrocampo ci sono giocatori importanti come Fazzini e Nicolussi Caviglia che quando sono entrati hanno rilanciato la Fiorentina, è chiaro che altri giocatori siano un pò sottotono vedi su tutti Fagioli. Per concludere Pioli deve fare le proprie scelte, la Fiorentina adesso deve archiviare e ripartire".