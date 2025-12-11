RFV Bressan: "Nel gruppo viola non c'è armonia, ma una Fiorentina in B sarebbe un disastro"

vedi letture

Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per analizzare la gara di stasera contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole su ciò che ha detto Rocco Commisso: "Le dichiarazioni del presidente sono state un po' basiche, scontate. Cose che dicono in queste situazioni. Io oggi non mi concentrerei sulla società però, mi concentrerei sulla squadra. Nell'ultima gara si è capito che non c'è armonia nel gruppo. Nello spogliatoio ci si guarda in faccia, l'importante è che il gruppo venga fuori adesso. Ai tifosi interessa che si faccia il massimo in campo, chi può far qualcosa sono solo i calciatori. Io farei uno schermo protettivo su coloro che vanno in campo. Una Fiorentina in B sarebbe un disastro".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!