RFV Zetti (La Nazione): "Mi è parso un Commisso molto dispiaciuto di non essere qua"

Il giornalista e responsabile delle pagine sportive de La Nazione Cosimo Zetti ha parlato a Radio FirenzeViola in merito all'intervista che il suo quotidiano ha fatto a Rocco Commisso. Queste le sue parole: "Ha chiesto scusa ai tifosi, dicendo che sono un po' tutti responsabili. Ha invitato i tifosi a non mollare. Non è un Commisso che molla o che è fuori dalla gestione della Fiorentina. Osserva, guarda e poi a fine stagione tirerà qualche somma. A me è parso un Commisso molto dispiaciuto di non essere qua a Firenze. Da quello che emerge penso che in questo momento lui non abbia minimamente intenzione di vendere. Lui stesso ha detto che anche Mediacom ha visto dei bassi e poi si sono ripresi.

Sullo stadio mi metto nei suoi panni: devi essere guardingo in una situazione come questa. La Fiorentina si trova a giocare in mezzo stadio e il cronoprogramma dice che lo stadio sarà terminato nella stagione 2029/2030. E' normale che il presidente ci vada coi piedi di piombo, c'è bisogno di avere idee più chiare. L'intervista è arrivata in questo momento perché probabilmente Commisso ha voluto mandare un messaggio. Era necessaria però questa presa di posizione pubblica in un momento come questo, è stato quello giusto. Non sono dichiarazioni fortissime, ma importanti. Con toni edulcorati ha fatto presagire che la rotta si può ancora invertire".