RFV Giorgetti: "Toccato il punto più basso. Pioli al termine, ma chi sceglie l'allenatore?"

Intervenuto a Radio Firenzeviola dopo la sconfitta contro il Lecce della Fiorentina, il giornalista e opinionista Angelo Giorgetti ha parlato così: "Siamo sempre in attesa di una scintilla e oggi secondo me si è toccato il punto più basso in assoluto in termini di tutto. Il Lecce ha giocato un'onesta partita senza strafare e tanto è bastato per vincere. Io sono allarmato perché non avevo mai visto così tante congiunture negative. Credo che l'esperienza di Pioli sia al termine ma la domanda è: senza direttore sportivo, chi sceglie l'allenatore? Ci stiamo chiedendo da tempo cosa stia facendo la Fiorentina che di errori ne ha commessi tanti in questi sette anni. Nel calcio alla fine si pagano tutti".



"Chiunque venga qua trova una società senza direttore sportivo, con un direttore generale contestato, un presidente che non si sente dal 14 di luglio, uno stadio a metà. A meno che uno non abbia un'autostima eccezionale è molto difficile che qualcuno possa accettare. Senza contare che non si sa chi debba sceglierlo un allenatore. Sono veramente malinconico perché da qualunque parte la si guardi è difficile trovare qualcosa di positivo. Sembra che questa situazione vada ad involvere nel modo peggiore con il club che subisce".