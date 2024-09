GIORGETTI A RFV, Palladino è di fronte a un bivio

FirenzeViola.it

Come ogni venerdì in studio, Angelo Giorgetti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" in vista della gara che i viola affronteranno domenica alle 18 contro l'Empoli:

"Sarà una nuova partita, ma quella precedente ci ha raccontato delle cose nuove: il cambio di modulo nel secondo tempo e un signore che arriva dall'Islanda e fa la differenza. Era una partita bivio, se fosse andata male saremmo entrati in una situazione spiacevole. Grazie alla vittoria la Fiorentina si è preparata con più tranquillità. Adesso c'è da vedere cosa farà Palladino: se proseguirà con la difesa a tre oppure passerà a quattro con i cambiamenti che potrebbero riguardare proprio Biraghi. Anche Conte al Napoli ha cambiato da tre a quattro, si possono cambiare le cose in corso. Insistere con un assetto che aggiunge fragilità può essere una strada, ma ci vuole tanto coraggio per percorrerla".