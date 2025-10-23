RFV Giordano: "Kean e Piccoli ok insieme. Fui a un passo dalla Fiorentina"

vedi letture

L'ex attaccante laziale, Bruno Giordano è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Colpi d'Ala". Ecco le sue dichiarazioni: "Piccoli mi piace tanto e Kean ha dimostrato di essere fortissimo però per un attaccante paghi il momento no della squadra, l'anno scorso la Fiorentina offriva tante occasioni al giocatore e quest'anno poche però lo vedi che è sempre molto pericoloso. Piccoli è un giocatore che fa gioco, è forte di testa, sa allungare la squadra, va a pressare su i difensori, è un attaccante moderno che va a fare tutte queste situazioni però deve prendere un pochino più di confidenza con il gol.

E' cambiato proprio il modo di interpretare il calcio, i difensori sono penalizzati, adesso è tutto a favore dell'attaccante".

Secondo lei possono giocare insieme Kean e Piccoli in un 5-3-2?

"Possono giocare sì, perché sono due giocatori di movimento che sanno giocare a calcio, ne puoi mettere anche cinque davanti se sono forti perché poi gli spazi li trovano loro. Non è vero che Kean ha bisogno di giocare da solo perché poi lo vediamo in Nazionale con Retegui e fa bene. Io credo che Piccoli possa giocare più di prima punta e Kean girargli intorno".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa