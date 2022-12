GENTILI A RFV, Amrabat adesso è un leader. Juve...

Bruno Gentili, giornalista della Rai, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio". Queste le sue parole: "C'era un po' di diffidenza su Amrabat la scorsa stagione, ma poi si è ambientato alla perfezione nel disegno tattico di Italiano. Adesso ha anche le qualità da leader, incita la squadra e la chiama a lottare: questi segnali positivi".

Sui mondiali: "Questo Mondiale sta divertendo, ma soprattutto sta esaltando il concetto di squadra. Si vede, per fortuna, meno possesso palla e meno costruzione dal basso. C'è un'esaltazione del collettivo. Non porta niente di nuovo, ma è positivo. Il Brasile è una squadra fantastica, ma si dovrà vedere quando arriveranno squadre di un certo spessore. Oggi la Spagna gioca contro il Marocco, che fa un calcio rapido e aggressivo, non sarà facile per la squadra di Luis Enrique".

Il suo punto di vista sul caso Juventus?

"Sicuramente verranno coinvolti altri club, ma la Juve era ed è tutt'ora accerchiata dalla Consob. Sono troppe le responsabilità del club, ha manipolato il mercato. Hanno diffuso poi un comunicato falso che fece crescere il titolo del 5%, è un reato che può mandarti 5 anni in carcere".