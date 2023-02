GARAGOZZO A RFV, Terzic cercato dal Bologna poi...

L'agente Fifa e tifoso del Bologna, Francesco Garagozzo, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

A suo avviso Terzic merita più spazio in Viola?

"Lui era un obiettivo primario per il Bologna, ma alla fine i gialloblù non volevano spendere la cifra richiesta dai Viola. Poi gli emiliani hanno scelto Kyriakopoulos".

Sul mercato: "La Fiorentina ha fatto un discreto mercato, ma alla fine è stata una delle più attive in un mercato povero come quello visto quest'anno. Forse manca una punta. La Premier League è un campionato a parte, hanno più risorse e disponibilità. Se gli altri campionati non si mettono in riga ci sarà ancora più divario tra Inghilterra e resto del mondo".

Come valuti la questione Amrabat?

"Lui è un giocatore importante e ha trovato lo spazio che non avevo lo scorso anno. Non mi meraviglio di cosa è successo, niente di nuovo. Sicuramente il giocatore negli ultimi mesi ha alzato il suo valore".

Vale 40 milioni?

"La sua valutazione è un po' elevata, pur essendo un ottimo giocatore. Se poi arrivano i soldi, le cifre le fanno il mercato: vorrà dire che li vale".

Su Brekalo: "Può essere un ottimo acquisto. Lui è il tipo di giocatore che mancava alla Fiorentina. Gli servirà tempo perché non gioca da tanto, ma alla lunga può fare bene".

Che partita si aspetta domani?

"L'impegno di Coppa Italia si farà sentire. Il Bologna arriva con tante assenze ma con la voglia di fare bene. Sarà una partita dove le squadre giocheranno a viso aperto, sarà equilibrata".

Sull'assenza di Arnautovic: "Penso sia normale perdere qualche giocatore. E' giusto valutare un Bologna con Arnautovic e un Bologna senza".