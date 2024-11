GALDERISI A RFV, Kean? Una gioia vederlo giocare

FirenzeViola.it

L'allenatore Giuseppe Galderisi, ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro", ha parlato del match di questa sera tra Apoel e Fiorentina: "L'ambiente che troveranno i viola questa sera sarà particolarmente caldo, ma sulla carta la Fiorentina è più forte. Ciò che in questo momento mi stupisce di più della squadra di Palladino, oltre alle sette vittorie consecutive, è il fantastico rapporto che si è creato tra il tecnico e i giocatori. Mi sembra una squadra che raccoglie i risultati perché si diverte a giocare, a partire dai due esterni bassi - Dodo e Gosens - che sono attaccanti aggiunti e che mi stanno facendo impazzire. Si sta creando una mentalità e una filosofia importante, perciò non mi stupisco a vedere i viola così in alto in campionato e in Conference".

Sorpreso di questo terzo posto con Atalanta e Lazio?

"Due mesi fa nessuno avrebbe pensato che la Fiorentina potesse fare un percorso così bello e importante, fatto di giocatori che si divertono e che si sacrificano l'uno per l'altro. La Fiorentina è una sorpresona al momento ma sono convinto che questa continuità non si fermerà perché c'è la giusta mentalità in questo momento, oltre ad una rosa molto interessante. Quando le cose vanno bene nel calcio poi le gambe vanno meglio".

Kean le ricorda il suo compagno di squadra a Verona Elkjær?

"Da sempre si parla di Kean come un gran potenziale inespresso, ecco io credo che il ragazzo a Firenze abbia trovato la conferma di questa sua potenzialità. La squadra gioca in modo propositivo e questo lo aiuta, perché è un attaccante che ha forza, tecnica e sa attaccare gli spazi: è una gioia vederlo giocare. L'ho sempre seguito e sono contento che adesso stia diventando un punto di riferimento fondamentale".

