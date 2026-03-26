RFV Calamai: "Comuzzo, l'Under-21 per rilanciarsi: Baldini saprà valorizzarlo"

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Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento di Pietro Comuzzo, convocato comunque in Nazionale Under 21 nonostante un periodo di appannamento con la Fiorentina: "Stasera dobbiamo fare tutti il tifo per l'Italia. Ma oggi gioca anche un'altra Italia, quella dell'Under21. E nell'altra Italia ci sono due giocatori della Fiorentina, che nelle previsioni dovrebbero partire titolari: Cher Ndour, che soprattutto in U21 è sempre stato un punto di riferimento assoluto, e poi soprattutto Pietro Comuzzo, seguirò con grande attenzione la sua prova.

Un anno fa, più o meno di questi tempi, si immaginava che Comuzzo avrebbe potuto essere al Mondiale, era il talento da 35 milioni; in questo momento sta vivendo una fase della carriera complessa, sono contento che sia allenato in Nazionale da Silvio Baldini, che è una fantastica medicina per i ragazzi in difficoltà. Mi auguro che faccia anche questo miracolo e che riconsegni al calcio italiano il Comuzzo che abbiamo immaginato".