Dainelli: "Affrontare squadre come il Crystal Palace è il bello di queste competizioni"

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Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola direttamente dal Viola Park: "Fa sempre piacere tornare, il Viola Park me lo sono goduto poco perché da giocatore non c'era e da dirigente era ancora all'inizio il progetto. L'avevo però visitato già diverse volte e ogni volta ci si rende conto della bellezza e di quello che ti porta tecnicamente per lavorare".

Come vede la partita contro il Crystal Palace: "Affrontare squadre così è anche il bello e il fascino di una competizione. Il calcio inglese ha avuto una crescita esponenziale e importante. Ai miei tempi abbiamo giocato diverse partite con Liverpool ed Everton ed è sempre stato affascinante. L'ambiente è molto caldo. Dal punto di vista tecnico loro come inglesi sono stati bravi a crescere".

Sul percorso in Conference e la possibilità di arrivare di nuovo in fondo alla competizione: "La speranza è questa e la volontà dell'ambiente è questa. Vivere serate come quelle vissute in Conference negli anni passati sperando in una fine migliore è sempre bello. Sicuramente saranno partite entusiasmanti"