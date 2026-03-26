Dagli inviati "Solo per la maglia", Saccardi: “Fiorentina storia della Toscana. Spero nella Conference”

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Questa mattina è andata in scena nella sala del Gonfalone al Palazzo del Pegaso la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Solo per la maglia" che si terrà domani al teatro Niccolini e che riunirà i campioni viola per celebrare i cento anni di storia della Fiorentina. Nel corso di tale conferenza ha preso la parola il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, queste le sue parole: "Il Consiglio Regionale celebra la Fiorentina non solo perché siamo tifosi ma perché i cento anni di un club sono importantissimi. La Fiorentina non è solo una squadra ma è un pezzo di storia di questa città e di questa regione. Tanti tifosi non sono fiorentini ma sono anche di altre parti della Toscana. Ci è sembrato giusto ricordare questo anniversario con un forte legame nei confronti del nostro territorio e della nostra regione. Abbiamo provato a mettere insieme una squadra di campioni che hanno dimostrato un attaccamento particolare alla Toscana scegliendo di vivere qui anche dopo il calcio. Questo sport deve anche costruire comunità e trasferire i valori veri anche della vita. L'evento non è solo in ricordo delle vittorie e delle giocate dei calciatori ma anche la celebrazione degli uomini che hanno fatto una scelta di cuore e passione rimanendo nel nostro territorio dimostrando l'attaccamento alla maglia".

Cosa si augura che riesca a fare la Fiorentina proprio nell'anno del centenario, vincere un trofeo?: "Magari, intanto vorrei che si salvasse. Poi visto che stiamo andando avanti in Conference si riuscisse a portare a casa un trofeo in un anno con più sofferenze che gioie sarebbe bellissimo, soprattutto perché è l'anno del centenario".