Gudmundsson show, ma non basta all'Islanda che perde 5-3 con l'Ucraina

Albert Gudmundsson grande protagonista con la sua Islanda, anche se non è bastato. Il numero 10 della Fiorentina è stato l'uomo della speranza contro l'Ucraina, in una partita fondamentale per il secondo posto del girone della Francia in vista delle qualificazioni al prossimo mondiale. Gli scandinavi avevano chiuso sotto 3-1 il primo tempo vista la doppietta di Malinovskyi e la rete di Gutsulyak, di Ellertsson invece il gol del momentaneo 1-1 mentre Gudmundsson aveva colpito una traversa poco prima.

Nella seconda frazione è cambiato tutto ed è stato proprio il talento ex Genoa a farlo cambiare: prima un gol di testa su assist di Haraldsson, poi il pareggio 3-3 di rapina a centro area battendo il portiere ucraino con un rasoterra centrale che ha fatto esplodere i tifosi accorsi a vedere la sfida. Una bella soddisfazione per Gudmundsson che in Nazionale ha ritrovato la gioia del gol che con la Fiorentina sta mancando tanto in questo inizio di stagione. Purtroppo per lui e per la sua Nazionale, nel finale c'è l'affondo dell'Ucraina che con le reti di Kaliuzhnyi e Ocheretko in cinque minuti finisce per dilagare. Punteggio finale 5-3 per gli ucraini che salgono così al secondo posto scavalcando proprio l'Islanda ora terza.