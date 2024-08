FRATINI A RFV, Mi aspetto tre acquisti. Richardson...

FirenzeViola.it

L'imprenditore e tifoso viola Sandro Fratini ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", del mercato viola. Ecco le sue parole: "Ritengo che la preparazione che Palladino ha fatto quest'anno, la Fiorentina non la faceva da tre anni. Palladino è un tecnico completamente diverso, anche la preparazione che fa è veramente intensa. Questo potrebbe essere una parziale giustificazione. Ci sono diversi giocatori nuovi che si devono integrare e poi manca qualche pedina. Almeno tre acquisti di spessore me li aspetto entro la fine del mercato. Avranno in mente qualcosa, così non si va da nessuna parte. La squadra è incompleta, e per il momento è troppo brutta per essere vera".

Su Richardson: "Mi è piaciuto molto, si vede che si muove da giocare. E' la nota positiva insieme a Kean. E' un giocatore elegante".

Su Colpani: "Bisogna dargli tanto tempo. Palladino lo ha voluto e quindi lo conosce bene, dobbiamo aspettarlo. Come lui anche tanti altri. Parisi mi piace molto, quando sento dire che viene messo in discussione perché arriva Kostic non ci credo. Secondo me ieri è stato uno dei migliori".

