Francesco De Marco su Comuzzo: "L'operazione non mi entusiasma per vari motivi"

Questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra" è intervenuto Francesco De Marco, agente sportivo FIGC e CONI e avvocato specializzato in Diritto ed Economia dello Sport. Di seguito le sue parole:

"La possibile vendita di Comuzzo al Napoli non mi entusiasma per un paio di motivi: in primis per un aspetto puramente tecnico, ossia ritengo che la Fiorentina abbia ancora tanti obiettivi da perseguire in questa seconda fase di stagione. Poi c'è l'aspetto economico-gestionale, cioè che questa è un'operazione per la quale non mi sembra ci sia tutta questa fretta. Al termine della stagione o magari anche alla fine della prossima, nel 2026, il ragazzo potrebbe valere quantomeno la stessa cifra di cui si parla oggi, se no addirittura di più. Io magari sarò forse esagerato, ma io dentro di me penso che la Fiorentina debba ragionare per diventare a stretto giro, quello che è il Napoli adesso.

Se la Fiorentina tenesse Comuzzo e arrivassero anche Zaniolo e Fagioli, sarebbe più forte?

Con certezza dico di sì, anche se forse tra i due, mi piace più l'operazione Zaniolo. Forse manca poi un vice Kean, è vero che l'ex Roma per struttura fisica potrebbe anche fare il suo sostituto, ma credo che un giocatore Arnautovic possa essere adeguato.

