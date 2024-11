FOSCHI A RFV, Maldini una soluzione per gennaio

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Rino Foschi ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", iniziando da una considerazione su cosa possa servire alla Fiorentina durante il mercato di gennaio: "Il mercato invernale non è mai facile, soprattutto adesso che sono cresciuti gli ingaggi e i costi. Maldini? Bisogna vedere cosa farà il Monza da qui a gennaio. La Fiorentina ha la possibilità economica di prenderlo e penso potrebbe far bene in viola. Firenze è una piazza importante, appetibile per i giovani, per cui è un'operazione che ci potrebbe anche stare".

E' notizia di oggi la clausola di Moise Kean. Perché vengono messe certe clausole?

"Nel calcio è cambiato tutto, adesso i procuratori hanno in mano i giocatori e queste clausole vengono messe in accordo con loro. Per me sono clausole che non sono giuste ma purtroppo ci sono. Io sono stato nel calcio per 45 anni ed ora sono fermo, ma queste cose non mi spingono a tornare".

