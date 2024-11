FORMIGLI A RFV, De Gea? Mio figlio mi "tormentava"!

FirenzeViola.it

Corrado Formigli, conduttore di La7 e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Non diciamo niente, sono scaramantico. Si è ritrovato un bello spirito, e per me esserci un po' liberati da quella sorta di "tikitaka" delle gestioni precedenti è un po' come una liberazione. Quello attuale mi pare un tipo di gioco anche meno dispendioso. Io penso che si possa puntare a stare fra i primi sei. Sarebbe un grande risultato arrivare sesti, soprattutto perché è il primo anno di Palladino".

C'è più qualità nell'organico viola?

"Abbiamo scoperto cosa significa avere un centravanti degno di questo nome. E' vero che Kean arrivava come scommesso, ma ora sappiamo quali sono le qualità di un attaccante vero. Sembra anche uno molto solido di testa, e che ha poco da inviare ai grandi. E poi è stato trovato un difensore forte come Comuzzo. Lui e Ranieri sono davvero super affidabili. Si sacrificano per la squadra, sta nascendo un nuovo bel gruppo".

Avere un portiere forte e un attaccante forte significa già essere a metà dell'opera?

"Pensate che mio figlio di dieci anni, appassionato di portieri, mi faceva un testa così con De Gea l'anno scorso, quindi prima che arrivasse alla Fiorentina. Quando l'ho visto arrivare da noi mi sono impressionato... Io simpatizzavo per Terracciano, perché sempre stato utile alla causa. Però passare da un portiere normale e simpatico a un fuoriclasse lo senti...".

