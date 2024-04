FONTANA A RFV, A Bergamo gara aperta: guai fare conti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto nel corso della trasmissione "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola, l'ex portiere - tra le altre - di Atalanta, Bari e Inter Alberto "Jimmy" Fontana ha fatto le carte alla sfida di Coppa Italia di domani sera tra la Dea e la Fiorentina. Ecco le sue parole ai nostri microfoni: "Sia l'Atalanta che la Fiorentina sono in corsa per vincere due trofei importanti: ormai la Dea è una certezza ma quella di domani sarà una gara aperta, dove sotto l'aspetto del gioco sono certo che nessuno vorrà fare troppi conti".

La Fiorentina però ha un piccolo vantaggio, ripartendo dall'1-0...

"L'Atalanta qualche spazio dovrà concederlo, questo è certo. La Dea quando si mette a martellare è unica ma penso che i viola potranno contare sulle ripartenze. Il gioco sarà molto divertente, non c'è dubbio".

Come si spiega lo score così negativo di Gasperini con Italiano?

"Le bestie nere nel calcio esistono sempre. Questo vale per gli allenatori e per le squadre. Evidentemente l'Atalanta soffre in modo particolare l'identità tattica della squadra viola..."

A proposito dei baby portieri viola Martinelli e Vannucchi che dice?

"A loro due ci aggiungo Leonardelli: a Firenze siete molto bravi con i portieri, c'è poco da dire. Il settore giovanile viola è pieno di talenti, soprattutto tra i pali".