FIRICANO A RFV, De Gea trascinatore: dà tranquillità

FirenzeViola.it

L'ex difensore viola Aldo Firicano è intervenuto a Radio Firenzeviola durante Colpi d'Ala. Queste le sue parole: "Quando hai un portiere che ci mette sempre una pezza la linea difensiva è più tranquilla. Ben venga questo exploit di De Gea che ha portato tanto entusiasmo, ha trascinato la squadra. La difesa del Milan invece ha dormito sul 2-1 viola, si sono mossi malissimo, non hanno letto bene il rilancio di De Gea. Addirittura Gudmundsson ha tirato di prima, è stata una disattenzione ma anche l'episodio determinante della partita".

Sta nascendo la Fiorentina di Palladino? "Ho avuto sensazione positive vedendoli domenica. Ho visto una squadra volenterosa che ha giocato alla pari col Milan. Reggere il confronto col Milan è stato un passo avanti, vincere ancora più importante. Per la fiducia viola è stata un risultato straordinario, adesso sicuramente ci saranno più certezze in casa viola. Penso che sia stata una gara equilibrata a livello tattico. Gli episodi sono stati decisivi, ma comunque la Fiorentina mi è sembrata in crescita".

Sui rigori: "Penso che una cosa così non piaccia più a nessuno. Per quello che è la dinamica del gioco, c'è meno spettacolo. Anche domenica abbiamo visti contatti di gioco secondo me, non si può far sempre intervenire il Var. Per me dovrebbe intervenire in episodi eclatanti".