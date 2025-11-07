RFV Fiorini sulla preparazione: "Il prodotto finito è scadente e parla di soli 4 punti"

Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" della preparazione atletica della Fiorentina: "Esiste nella misura in cui si vede il prodotto finito, che è scadente, quindi un aspetto più marginale, ma comunque importante è l'aspetto fisico, che evidentemente manca ai giocatori".

Cosa pensa della preparazione svolta da Pioli?

"Non mi permetto di giudicare il lavoro che è stato fatto, perché non lo conosco. Noi vediamo il prodotto finito, che parla di 4 punti in 10 partite. L'ultima azione di ieri è emblematica, i difensori molto distanti dagli uomini, ciò dimostra una scarsa tenuta mentale negli ultimi minuti".

C'è un allarme nella preparazione?

"Quando i risultati non arrivano, uno dei principali aspetti che sono discussi è la preparazione fisica, che va seguita ed elaborata, ma non dimentichiamo che allenare è un arte. I dati che l'allenatore riceve a fine partita non fanno tutta questa differenza e lì l'allenatore li deve elaborare per poter portare miglioramenti e risultati alla squadra. Il giocatore in allenamento deve lavorare sotto stress, perché se è abituato a gestire la tensioni e le emozioni che ne derivano, poi questa preparazione mentale se la ritrova in partita".

Bisogna rifare la preparazione?

"A me le dichiarazioni di Goretti hanno spaventato. Perché dice che ora bisogna allenarsi, ma non puoi passare da zero a cento, il lavoro deve essere progressivo, per la gestione del calciatore che è troppo importante e secondo me è trascurata. Quando stamani ho sentito l'intervista a Fabregas, dove dice che nelle ultime partite della stagione passata ha lasciato più tempo libero ai giocatori per stare con la famiglia, mi si riempie il cuore. Perché aprile non è uguale a ottobre e questo un allenatore deve essere in grado di padroneggiarlo, ma questo non si allena, si impara col tempo".

