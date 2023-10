FICINI A RFV, Viola favoriti ma Empoli cresciuto. Parisi...

FirenzeViola.it

L'ex giocatore di Empoli e Fiorentina, Fabrizio Ficini, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo" per parlare della sfida tra le sue due squadre, partendo dalle parole di Italiano sul dover scegliere, prima o poi, un obiettivo preciso: "All'inizio si partecipa a tutto, poi come ha detto Italiano più avanti bisogna vedere dove è in campionato e privilegiare una competizione su un'altra. Si parte per fare bene fino in fondo ma ripetere l'anno precedente con le due finali e l'ottavo posto è dura ripetersi. Ma se la rosa è stata rinforzata la società e il mister puntano a ripetere o ad andarci vicino

Fiorentina-Empoli è sentito davvero come un derby? "Per mè è un derby, negli anni 90 era più sentito ma viene percepito come tale anche ora anche se le due società sono amiche. La Fiorentina è favorita ma l'Empoli non è quella di inizio campionato".

Come spiega l'inizio complicato dell'Empoli? "Visto il bel campionato dello scorso anno, i giocatori pensavano inconsciamente fosse come lo scorso anno appunto. Forse Baldanzi voleva andare via, Vicario la scorsa stagione ha regalato punti, i Mondiali hanno inciso sul rendimento delle altre squadre... Insomma ci sono tante considerazioni ma ora, col cambio fatto al momento giusto, possa fare un campionato migliore dell'inizio. Andreazzoli è riuscito a compattare la squadra e farla giocare meglio"

Baldanzi accostato ai viola lo vede pronto? "Ha ottime caratteristiche, vuole la palla, non si nasconde ma a Firenze la musica cambia se sbaglia due o tre partite mentre ad Empoli non succede molto. Italiano però ha dimostrato di giostrare i giocatori in rosa e può trovare posto anche per Baldanzi"

Parisi può superare Biraghi nelle gerarchie? "Parisi ha dimostrato di poterci stare subito, ha carattere e buone prestazioni. Se la Fiorentina continua su tutti i fronti l'alternanza deve esserci per forza. Se ci fossero meno partite lì si vedrebbe chi merita la titolarità ma lui ha dimostrato di poterci stare ampiamente",