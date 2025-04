RFV Federico Russo: "Mandragora sta diventando Lampard. Stravedo per Fagioli"

Federico Russo, speaker di Radio Deejay e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Le sensazioni sono buone. Certo che questa, a differenza delle altre due, è una semifinale europea vera. Ma sono più tranquillo perché la Fiorentina di Palladino ha dimostrato di poter far meglio con le grandi. Per l'appunto abbiamo due problemi non da poco, Dodo indisponibile e Kean non al meglio. Poi nei due ruoli in cui siamo scoperti, la solita sfiga. Su come sostituire il brasiliano non lo so, mi sembra che Folorunsho però dia molte garanzie da quella parte. Comuzzo da esterno non ce lo vedo. Senz'altro abbiamo abbondanza a centrocampo".

Su Fagioli invece? C'è un ex viola come David Pizarro che ha detto di rivedersi in lui.

"Sono un grande fan di Fagioli. Si vede subito che ha tanta classe lì in mezzo. Spero che rimanga a Firenze per tanto e sì, un po' ci rivedo Pizarro in lui".

Mandragora sta diventando un top player?

"Ma certo, Mandragora è diventato Lampard ormai. Si arriva sempre in un momento dell'anno in cui secondo me si parla troppo poco di lui. Non è quasi mai, in estate, nella formazione titolare tipo, poi alla fine diventa insostituibile, così come lo era con Italiano. Penso possa diventare una bandiera e la sua rete in rovesciata contro l'Empoli rimarrà nella memoria dei tifosi per tanto. Diciamo che è il nostro McTominay".

Quando farà una trasferta europea con la Fiorentina?

"Bella domanda. Il problema è che in settimana per me è difficile seguire la squadra. Vediamo in finale...le altre due di Conference le ho seguite a casa, magari stavolta vado".