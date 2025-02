RFV Federico De Sinopoli: "Parcheggio a San Siro troppo caro"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina: "Per quanto riguarda i bliglietti ,c'è la possibilità nei big match, di effettuare una sezione, però facendo pagare il corrispettivo, legato non all'abbonamento, ma al costo del biglietto di quella determinata partita, e poi dopo c'è una ripartizione fra la Fiorentina. Successivamente viene poi creato un credito per il tifoso, mentre invece ci sono altre cinque partite libere, che non sono considerate dei big match, che invece la sezione la si può fare libera".

Rifacendo un tuffo in quella notte del malore di Bove, che stasera sarà in panchina, ti chiedo cosa ti ricordi di quei momenti

"Mi ricordo tutto perché dal tabellone della Ferrovia si vedono le immagini, ormai succede in molti stadi, quindi mi sono girato per cercare di comprendere chi era interessato a quella fase del gioco. Si vede Edoardo che a un certo momento fa quel passo in avanti e poi cade, e lì ho avuto subito la percezione che c'era qualcosa di anomalo. Poi abbiamo seguito tutto lo sviluppo, la storia dell'ambulanza, entra o non entra, perché non va lì, insomma, ne abbiamo parlato, letto tanto e poi è andata a finire nel igliore dei modi, fortunatamente. Ovviamente, appena capità la gravità, tutti erano d'accordo sul sospendere la partita".

Per la partita di lunedì per percheggiare nel piazzale a San Siro ci vorranno 37 euro, cosa ne pensa?

"Io ricordo solo che due anni fa, il parcheggio delle auto costava 15 euro e 50 quello dei bus. A questo punto se questi sono i prezzi conviene parcheggiare lontano e venire in metro. Per 37 euro mi aspetto un servizio migliore."

Una valutazione sul mercato della Fiorentina?

"Sicuramente è un mercato positivo sulla carta, con giocatori bravi e pronti. La Fiorentina ha preso qualcuno che ha necessità di riscattarsi, vedi Fgioli e Zaniolo. Ma questi sono insubbiamente giocatori di qualità".

