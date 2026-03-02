FirenzeViola Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Vanoli stupisce tutti, dentro Rugani, fuori Comuzzo e Fortini

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Udinese-Fiorentina (in programma per le ore 20.45) ecco le formazioni ufficiali:

Paolo Vanoli lancia a sorpresa Daniele Rugani, alla prima in maglia viola, per il resto c'è il ritorno di Albert Gudmundsson,ci sono Luca Ranieri e Marin Pongracic e c'è un assetto da capire, vista la presenza di tre centrali e nessun terzino destro di ruolo. Possibile passaggio al 3-5-2 con Parisi e Harrison come cursori di fascia, anche se è probabile che l'impostazione rimarrà a quattro, con Parisi magari spostato sulla corsia destra di difesa.

Grossa sorpresa anche nell'Udinese, con Kosta Runjaic che si affida davanti alla coppia Zaniolo-Davis, quest'ultimo recuperato in extremis.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Parisi, Pongracic, Rugani, Ranieri; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disp.: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. All. Vanoli