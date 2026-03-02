Ranieri: "Oggi giochiamo nel ricordo di Astori. Il passaggio del turno in Conference ci dà forza"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita del match contro l'Udinese:

Sul ricordo di astori: "Oggi è molto importante nel ricordo di Davide che io ho conosciuto quando ero in Primavera. Era una persona fantastica che aiutava tutti. È stato un grande capitano".

Cosa vi ha lasciato la partita con lo Jagiellonia: "Il passaggio del turno ci da grande forza, non possiamo lasciare nulla indietro e lottare su tutti i fronti. Oggi sappiamo che è difficile e importante, ci siamo preparati, non vediamo l'ora che inizi".