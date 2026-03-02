Ranieri: "Oggi giochiamo nel ricordo di Astori. Il passaggio del turno in Conference ci dà forza"
FirenzeViola.it
Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita del match contro l'Udinese:
Sul ricordo di astori: "Oggi è molto importante nel ricordo di Davide che io ho conosciuto quando ero in Primavera. Era una persona fantastica che aiutava tutti. È stato un grande capitano".
Cosa vi ha lasciato la partita con lo Jagiellonia: "Il passaggio del turno ci da grande forza, non possiamo lasciare nulla indietro e lottare su tutti i fronti. Oggi sappiamo che è difficile e importante, ci siamo preparati, non vediamo l'ora che inizi".
Pubblicità
Primo Piano
In fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davidedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Vanoli stupisce tutti, dentro Rugani, fuori Comuzzo e Fortini
2 In fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
4 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini al posto di Dodò, a sinistra tocca a Gudmundsson
Copertina
FirenzeViolaLe formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Vanoli stupisce tutti, dentro Rugani, fuori Comuzzo e Fortini
Tommaso LoretoGiovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com