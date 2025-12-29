RFV Fattori: "Servono giocatori scontenti da squadre forti. Vanoli? Un danno"

Il tecnico Sauro Fattori si è così espresso a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al vento", sui temi di mercato in casa Fiorentina: “Bisogna prendere giocatori scontenti da squadre forti. Senza pensare di comprarli. Gli si conferma lo stipendio preso nella squadra di provenienza, aggiungendo un bel premio in caso di salvezza. Poi il mercato può ricominciare. Ma adesso l’obiettivo è salvarsi. Quindi a gennaio bisognerà stare molto attenti, e anzi bisognerebbe già avere quattro giocatori nuovi.

Paratici non sta già lavorando?

“Può darsi, non lo so. Ci si affida tanto a lui, ma non è che scende in campo. Non sarà semplice, ma bisogna dare un indirizzo al mercato. A Paratici sicuramente verrà dato il numero di Commisso… Anche perché non può stare quattro anni e mezzo senza ragionare col presidente. Mentre Ferrari farà la parte amministrativa, ma spero non metta bocca sul calcio”.

Qual è la sua valutazione su Vanoli?

“Prima di Losanna si era detto di dargli due partite di tempo per confermarlo o meno. Potevano direttamente dichiarare che era confermato fino a giugno, perché ora siamo tornati indietro. Secondo me, in questo momento, Vanoli non è all’altezza. Qui c’è un mare in tempesta. Il comandante conta molto di più rispetto alla normalità. Lui è un danno, non ha idee. C’è da tagliare le onde, lui non le taglia, ci va incontro”.

