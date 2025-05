Dagli inviati Fiorentina Femminile, premio speciale alla Boquete: suo il "Frecciarossa Women in Sport Award" (la foto)

Sabato ha trascinato la Fiorentina Femminile alla vittoria sul campo dell'Inter con una doppietta ma sicuramente è una delle giocatrici più trascinanti ed esperte della squadra viola, che stasera ha ottenuto un bel riconoscimento durante l'evento di calcio femminile "Frecciarossa Game on - Women in Sport 2025". Alla centrocampista è stato infatti assegnato il premio speciale "Frecciarossa women in Sport Award" con la giocatrice salita sul palco a ritirarlo, come mostra l'mmagine di FirenzeViola.