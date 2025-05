FirenzeViola Dodo e Franchi sold-out, verso Fiorentina-Betis con la spinta in più in campo e sugli spalti

La Fiorentina, reduce dall'immeritata sconfitta dell'Olimpico con la Roma che lascia la squadra viola ancora fuori dalla griglia europea e la allontana (quattro punti e altrettante rivali davanti dal quarto posto) dal sogno Champions, è tornata subito in campo per preparare la gara di ritorno della semifinale di Conference con il Betis.

La spinta in campo: Dodo recuperato

E se l'Olimpico restituisce un Gosens malconcio, come lo era già prima di questa gara a causa dei colpi presi con l'Empoli e a Siviglia, e che dunque resta incerto per giovedì, così come proseguirà l'assenza di Cataldi, Palladino è pronto a riabbracciare Dodo. Il brasiliano positivo fin dal giorno dell'operazione due venerdì fa, uscito dall'ospedale lunedì, è tornato subito a correre e da oggi è in gruppo pronto a dare quella spinta sulla destra che è mancata in queste tre gare. Chi lo ha sostituito ha fatto bene ma ha pensato più a contenere riuscendo poche volte ad arrivare in fondo ed essere determinante come Dodo sa fare. Nel mese di aprile tra l'altro era cresciuto anche nei numeri, facendo due dei 6 assist complessivi, di cui cinque in questa prima parte del 2025. Neanche i problemi relativi al rinnovo hanno offuscato le sue prestazioni. Palladino deciderà se potrà schierarlo fin dall'inizio ma difficilmente ci rinuncerà se non sorgeranno problemi.

La spinta sugli spalti: Franchi sold out

La Fiorentina sia all'andata di Siviglia, con Ranieri bravo a tenere vivo il discorso qualificazione segnando il gol dell'1-2, che a Roma, pur uscendo con un risultato negativo ha dato l'idea di essere in grado di giocarsela e le due prove hanno convinto anche i tifosi a riempire lo stadio (per quanto possibile) per dare la pinta dagli spalti e sostenere ora più che mai la squadra. Il risultato è un Franchi già sold out, senza bisogno di ulteriori appelli da parte della società. Appelli che non avrà neanche la squadra perché la gara è da dentro o fuori e con il percorso europeo estremamente complicato dopo il ko di ieri in campionato, la Conference assume un'importanza vitale.