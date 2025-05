Il coro dei tifosi del Liverpool per Chiesa: "Ha detto f*****o alla Juve"

Dopo aver realizzato la quinta presenza in Premier League che gli garantirà la possibilità di prendere la medaglia per il titolo del suo Liverpool, Federico Chiesa può anche "festeggiare" un coro che i tifosi dei reds hanno dedicato all'ex giocatore di Fiorentina e Juventus. "Puoi sentirli piangere a Torino, Federico è qui per vincere. Una chiacchierata con Slot e ha detto “F****lo Juve, sono del Liverpool ora" recita il coro intonato dai sostenitori del Liverpool lanciato ieri nonostante la sconfitta con il Chelsea che comunque non pregiudica la vittoria del titolo.