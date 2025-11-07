RFV Fattori: "Basta scuse. Devono arrivare le reti di Kean e Piccoli"

Sauro Fattori, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" parlando de nuovo allenatore viola, Paolo Vanoli, ecco le sue parole: "Sono devastato. E' giusto criticare, ma qui non si sa più che dire. Quello che ho detto io è che la Fiorentina, chiunque ci sia, rimane. Quelli che ci stanno male siamo noi tifosi, perché questi giocatori se andiamo in Serie B, vanno in un'altra squadra. Ora non c'è più scuse per nessuno, nemmeno per Kean e Piccoli, sono lì per fare gol e quelli mancano, non segnamo, ieri abbiamo avuto delle occasione sull'uno a zero, però le devi concretizzarle per chiudere la partita".

Qual è la tua impressione su Vanoli?

"Ieri ho sentito le parole di Galloppa e si vedeva che voleva dimostrare, ma se prima gli dici, che lui non allenerà a Genova e che verrà sostituito da Vanoli, lui fa la sua formazione normale e niente più. Ora Vanoli si è preso una sfida e dovrà prendere delle scelte, potrebbe dire a De Gea, che il titolare non è più lui, ma Martinelli, è un esempio. Lui non deve ascoltare quello che dicono da fuori, deve prendere decisioni con le proprie idee".

