Il CNB di Calamai: "La prima sfida di Vanoli è quella di aiutare Kean a tornare un bomber"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così degli ultimi sviluppi in casa Fiorentina, principalmente di Moise Kean: "Ora ci proverà Vanoli, anche se servirebbe più Mago Merlino in questa situazione. Il primo obiettivo di Vanoli però, tra le mille sfide che dovrà affrontare e che si troverà di fronte, è quella di aiutare Kean a tornare Kean. A rimettere a posto l'aspetto tattico, a restituirgli i giusti stimoli. Se non ritrovassimo i gol di Kean, tutto diventerà più complicato".