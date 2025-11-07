RFV Chiarugi duro: "Ieri peggio che mai. Galloppa non ha colpe"

Luciano Chiarugi, ex viola dal 1965 al 1972, é stato intervistato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro", ecco le sue parole: "Siamo tutti preoccupati. Il like di Pongracic al post della Fiorentina sull'esonero di Pioli è fuori luogo. In questo momento bisogna mettersi lì e lavorare, ieri abbiamo visto una squadra forse peggiore di quella di Pioli. Non dò colpe a Galloppa, che ha allenato bene la Primavera, ma al momento stiamo camminando in partita. Con tutto il rispetto del Mainz, credo che la Fiorentina nei suoi panni, poteva fare meglio".

La squadra ha difficoltà fisiche?

"Sì. Quello che dicono i calciatori è preoccupante. Dicono di mettersi a lavorare, come se fino ad adesso non avessero lavorato con Pioli. Il problema è che, se l'avversario cambia i giocatori e mette i titolari ci troviamo subito in difficoltà. Ora viene Vanoli, che ha fatto le sue belle esperienze, lui adesso dovrà formare il suo gruppo di lavoro, ma dobbiamo pensare che anche i giocatori stessi adesso devono fare di più, forse la preparazione non è stata delle migliori. Veniamo da solo sconfitte e ora giochiamo con il Genoa, dopo il cambio panchina e l'ho visto con il Sassuolo ed è una squadra che corre. Adesso c'è bisogno di qualcuno che metta qualcosa in più nelle gambe dei giocatori".

Cosa pensa di Piccoli?

"Sono occasioni in cui ti attanaglia la paura, ma questa paura non è solo di alcuni, ma di tutti. Ieri la maggior parte dei giocatori hanno preso 4.5 o 5 di voto a parte Sohm che ha segnato. Noi ci aspettavamo qualcosa di meglio, non diamo colpe a Galloppa perché non c'entra nulla".

