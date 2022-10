FACCHETTI JR A RFV, ACF poco concreta. Inter...

Gianfelice Facchetti, attore teatrale con all’attivo alcune pubblicazioni sul calcio e figlio dell'ex bandiera dell'Inter Giacinto, ha commentato così durante "Palla al Centro" in esclusiva su Radio Firenzeviola circa la partita dei nerazzurri contro la Fiorentina e tanto altro: "Conosco bene le squadre di Italiano perché ho una simpatia per lo Spezia, anno scorso era una delle squadre più belle da vedere in tutta la lega, oggi sta mancando un po' di concretezza sotto porta. E' una piazza che si fa sentire quindi l'Inter non deve arrivare pensando di aver già vinto, sarà una partita molto difficile".

Avrebbe voluto Milenkovic?

"Speravo che Skriniar restasse al suo posto e spero rinnovi, Milenkovic è comunque un buon giocatore ma il suo arrivo sarebbe stato condizionato dalla partenza del centrale nerazzurro".

Sulla situazione dirigenziale dell'Inter...

"Se non dovessero cambiare gli scenari inevitabilmente sarà probabile una cessione. Io rispetto molto il lavoro fatto da Suning e Zang a Milano, ciò che è successo a livello planetario ha ovviamente influenzato tutto il mondo, spero si trovino soluzioni che vadano a favore del club"

Sullo stato di forma...

"Le due partite con il Barcellona hanno dato una scossa all'ambiente e tranquillità ad Inzaghi, L'Inter anche in campionato è in ripresa. Spesso i giudizi sono condizionati da chi vince e chi perde e non dalle prestazioni, in campo la squadra è tornata unita e si aiutano, è molto incoraggiante. Oggi si gioca ogni 3 giorni, non c'è il tempo per correggere gli errori e ci si spazientisce velocemente. Lautaro ha sempre fornito prestazioni generose ed ha trovato un gol importante al Camp Nou, non credo si stia riposando perché ha la testa al mondiale, sta dando il massimo