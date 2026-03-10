RFV Merlo: "Una Viola così non si può guardare. Vanoli deve cambiare qualcosa: ecco cosa farei io"

Claudio Merlo, ex viola che ha vinto lo scudetto con la Fiorentina nella stagione 1968/69, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per analizzare la sfida giocata domenica contro il Parma, terminata col punteggio di 0-0: "Oramai mi sono abituato alle partite della Fiorentina: giochiamo sempre allo stesso modo, male, non c'è un'azione pericolosa, siamo lenti, senza mai andare in profondità. E' una Fiorentina che non si può vedere".

Cosa farebbe al posto di Vanoli?

"Io farei giocare i nuovi arrivati. Vanoli invece è ancora titubante. Darei un turno di riposo a Mandragora. Metterei Fabbian".

Però non ha ancora dato dei veri e propri segnali.

"Certo, ma perché non gioca mai. i segnali si danno se giochi con continuità. 20 minuti sono pochi, nessuno riesce mai a dare segnali in così poco tempo. Vanoli deve avere la forza di cambiare qualcosa".

Continuerebbe a mettere Gud dal 1° minuto?

"Sì perché è uno dei pochi che può dribblare l'avversario. Se sta giocando male è perché tutta la squadra gioca male. Con qualche guizzo però potrebbe riuscire a segnare. E' uno di quei giocatori che potrebbe dare qualcosa in più anche se nessuno, ad oggi, lo sta facendo".

