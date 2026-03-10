RFV Calamai: "Se Giuseppe Commisso è operativo serve la sua presenza al Viola Park"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha detto: "Volevo fare una riflessione sul presidente Giuseppe Commisso. Perché è il presidente della Fiorentina, perché commenta sempre dopo una vittoria, perché quando è tornato a Firenze aveva dato la sensazione di essere veramente coinvolto nel progetto viola.

Allora mi chiedo: perché non viene a Firenze e non vive questo momento delicato al fianco dei suoi dirigenti e della sua squadra? Lui avrà sicuramente indirizzato il lavoro su Mediacom e secondo me mai come in questo momento la sua figura potrebbe essere importante. Se lui ha voglia e lo ritiene opportuno, si prenda in carico in maniera reale la Fiorentina".