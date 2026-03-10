RFV Russo: "Oramai la Fiorentina è questa. Lunedì ennesima partita della verità"

Federico Russo, speaker di Radio Deejay e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della situazione della Fiorentina dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Parma: "Le mie preoccupazioni sono sempre le stesse. All'inizio dell'anno davanti a questo inferno avevamo tutti la speranza che la Fiorentina si sarebbe ripresa, che avrebbe realizzato un filotto di vittorie e che sarebbe uscita dalla sabbie mobili. Adesso credo che la Fiorentina sia questa, mi sono rassegnato all'idea che sia così anche perché non mi sembra che ci siano più esperimenti da fare: il modulo e il carattere della squadra è questo. Quindi capiterà di vincere alcune partite soffrendo fino alla fine, altre volte arriverà la beffa in pieno recupero, in altre arriveranno delle sconfitte quando ci si aspettava dei punti o maggiore carattere. Questa è la Fiorentina, ad oggi con un punto sulla zona retrocessione. Per me vi giocheremo la salvezza fino alla fine. Lunedì sarà l'ennesima partita della verità, ma non quella assoluta. Vincere a Cremona significherebbe avere per la prima volta una classifica un po' più tranquilla".

