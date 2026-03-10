RFV Tentoni: "Gruppo unito e grinta. Solo così la Fiorentina può salvarsi"

Andrea Tentoni, ex attaccante, fra le altre, della Cremonese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della delicatissima sfida salvezza che vedrà opposte proprio la squadra grigio-rossa e la squadra viola nel match in programma lunedì 16 marzo allo stadio Zini: "Non avrei mai immaginato di trovare la Fiorentina in queste zone di classifica. La Cremonese potevo anche immaginarmelo anche se ha fatto una partenza super a inizio anno. Ora però è stata risucchiata nella lotta per non retrocedere. La Cremonese può anche essere in una posizione giusta, la Fiorentina assolutamente no".

La Fiorentina non sta dando segnali dal punto di vista della grinta e del furore che servirebbero per salvarsi.

"Essendo abituata a lottare per altri traguardi non riesce ancora a gestire situazioni in cui conta più la grinta che la tecnica. Questo è un problema, non è facile immedesimarsi in questa posizione. Se la Fiorentina vorrà venirne fuori dovrà tirare fuori tutto, anche quello che pensa di non avere. Poi conta il gruppo: deve essere unito, tutti devono remare dalla stessa parte. Il gruppo fa la differenza e credo sia la cosa più importante a questo punto dell'anno".

