RFV Fattori punge Vanoli: "Parla degli expected goals, ma si arrampica sugli specchi"

Sauro Fattori, ex viola opinionista per Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento" ha dato la sua opinione sulla Fiorentina di ieri, quando la squadra di Vanoli ha pareggiato per 0-0 al Franchi contro il Parma: "Direi che la Fiorentina ha preso un punto, e basta. Adesso vedo una squadra bloccata e l'allenatore ci sta mettendo del suo. Non è stimolante, a Udine ha dato la colpa ai giocatori e queste cose poi le paghi. In una fase come questa devi avere il coraggio di farti offendere dai tifosi e dai giornalisti. La situazione è molto pericolosa".

A proposito dei tifosi, ha sbagliato il Franchi a fine gara a fischiare la squadra?

"Non ha sbagliato, perché ormai è tutto l'anno che è così. Ma adesso siamo questi e non c'è niente da fare. Il Parma camminava, ma la Fiorentina pure. Le difficoltà ci sono state tutto l'anno e la Fiorentina gioca meglio con le grandi, perché non ha niente da perdere. Dispiace aver perso Solomon, perché degli acquisti di gennaio è l'unico che ha un po' convinto".

Vanoli a fine partita faceva riferimento agli expected goals che premierebbero la Fiorentina.

"È arrampicarsi sugli specchi. Ora qualcuno dirà che ieri sono stati calciati duemila calci d'angolo... ieri mi sono addormentato per venti minuti sul finale di gara. Li ho rivisti dopo la fine e posso dire che ho fatto bene ad essermi addormentato".