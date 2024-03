FABBRI A RFV, Bello il mio bronzo. Stasera il gol dell'ex

Leonardo Fabbri ha conquistato la medaglia di bronzo con la misura di 21,96 Mondiali di atletica indoor a Glasgow. Il pesista fiorentino e tifoso viola è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio Firenzeviola per commentare il bronzo, a ridosso delle premiazioni: "Mi ero proposto una medaglia, il livello ora è alto e qualsiasi colore va bene, speriamo che venga qualcosa di meglio alle Olmpiadi a Parigi che è l'appuntamento più alto.

Crouser che ha vinto l'oro inarrivabile? "L'uomo da battere è lui, detiene i record, ha vinto due Olimpiadi e al 99 per cento vincerà anche a Parigi, dal 2016 in poi ha perso poche gare. Ma è bello avere davanti che siano di stimoli"

Dopo l'argento a Budapest e il bronzo ieri, quale sarà il colore a Parigi? "Non diciamo niente, l'occasione c'è, siamo lì e a prescindere dagli americani ci si prova sempre".

Programma? "Ora abbiamo l'ultima gara di Coppa Europa in Portogallo poi sarò un paio di settimane a Firenze. In seguito si inizia la preparazione per gli Europei a Roma e poi le Olimpiadi ad agosto. C'è da lavorare perché c'è un bel gap con il "cow-boy". Il rapporto tra noi è buono, ai meeting siamo sempre i soliti e capita anche di allenarsi insieme. Farsi amici questi campioni ti permette anche di essere ancora più a proprio agio in pedana perché fino a poco tempo fa li vedevo come idoli e mostri sacri dalla tv"

Seguirai la Fiorentina al Franchi quando tornerai e stasera in tv? "Lo sport mi piace e se ci sarà occasione andrò a seguire qualcosa sia della Fiorentina che della Savino Del Bene, alla quale porto bene. La partita stasera? La guarderò di sicuro dopo la premiazione, qui a Glasgow saranno le 19.45. E spero in Belotti, spero nel gol dell'ex, mi è piaciuta molto la gara con la Lazio anche se i biancocelesti erano in difficoltà. L'andata è stata l'ultima partita che ho visto al Franchi e si vinse, non sarà facile ma spero in un bel risultato. Poi andrò subito a dormire per la stanchezza"