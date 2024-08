F. GALLI A RFV, De Gea da valutare. Gud, che colpo

FirenzeViola.it

Filippo Galli, storico difensore del Milan con un passato da responsabile del settore giovanile rossonero e di quello del Parma, è intervenuto a Radio FirenzeViola per introdurre i temi legati alla sfida di sabato tra i ducali e la Fiorentina ma non solo. Ecco alcune delle sue parole: "Con l'innesto di Gudmundsson la Fiorentina fa un grosso colpo: è un giocatore che ha estro e inventiva e spero che in viola faccia bene. E' un giocatore che a me piace molto e che assieme a Colpani e Kean potrebbe comporre un terzetto offensivo interessante. I viola là davanti possono far male perché diventerebbero una squadra imprevedibile. Mi sembra stia nascendo una Fiorentina importante".

Gonzalez anche tatticamente potrebbe essere meno utile dell'islandese?

"Sì, la penso così. Gudmundsson mi sembra oltretutto - oltre che più estroso - più bravo a giocare in altre zone di campo, oltre alla trequarti. Sono tanti gli aspetti di vantaggio che la Fiorentina potrebbe trarre dalla sua parte".

Da ex difensore si sentirebbe più sicuro con in porta De Gea o Terracciano?

"La priorità adesso è capire come sta De Gea: con Terracciano in questi anni è sempre stata in ottime mani la Fiorentina mentre lo spagnolo non dico che sia una scommessa… ma va valutato sicuramente per quello che può fare".