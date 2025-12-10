RFV Esposito: "Vanoli non ha aggiunto nulla, non c'è gruppo. Giocherei a 4"

Salvatore Esposito, ex centrocampista viola, è stato il secondo ospite intervenuto al margine di una festa organizzata dalla società dilettantistica Impruneta Tavarnuzze alla quale erano presenti, tra gli altri, molti ex giocatori viola. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Per ora la vedo male ma sono ottimista, ho fiducia e spero con tutto il cuore che le prossime partite rimettano in gioco la Fiorentina. Non è nè una squadra nè una società che merita quelle posizioni".

Perché siamo arrivati a questa situazione?

"Io credo che non ci sia mai stato un bel gruppo. La dimostrazione è stata data a Sassuolo sul rigore. La squadra non è andata verso Mandragora ad esultare. Ci deve essere qualcosa che non quadra".

Questa squadra secondo lei è stata costruita male?

"Io sono stato tra quelli più critici. Non mi è mai piaciuto il modo in cui è stata fatta la squadra. Sono state assemblati molti giocatori senza però trovare colui che doveva essere il fulcro in mezzo al campo".

Cosa ne pensa del centrocampo viola?

"Fagioli non ha le caratteristiche da regista, lo vedo più come trequartista. Sappiamo chi sono i registi veri. Anche Nicolussi Caviglia è un buon calciatore ma come caratteristiche non mi entusiasma perché pecca in fase difensiva. Infine Sohm mi sembra più un uomo di fatica che di qualità".

La Fiorentina, aldilà dello spirito battagliero, dovrà crescere anche sul piano del gioco per risalire

"Questo è senza dubbio vero. Ciò che mi sembra strano è che la Fiorentina ha due esterni bassi come Gosens e Dodo che potrebbero e dovrebbero dare molto di più. Anche Kean anno scorso ogni pallone che toccava lo metteva dentro. Quest'anno tra sfortuna e infortuni mi sembra che vada peggio dell'anno scorso".

Come dovrebbe giocare la Fiorentina secondo lei?

"Giocherei a 4. Sabato i 3 difensori hanno preso gol in controtempo, una cosa assurda. Il terzo gol è stato preso da centrocampo e non è la prima volta".

Vanoli cosa ha dato per ora alla Fiorentina?

"Sembrerebbe niente. La Fiorentina continua a non vincere, anzi perde. Auguro a Vanoli e alla Fiorentina di cambiare completamente la situazione perché questo momento mi sta facendo male, la Fiorentina è la mia vita. E come me altri tifosi stanno male, si chiedono come mai. La Fiorentina è una fede".

Secondo lei è presente un problema societario?

"Questo problema c'era anche prima solo che fino a qualche mese fa i risultati andavano bene. Pe me l'errore è non aver preso un grosso direttore sportivo che comandasse la società. Io avrei preso anche vecchi personaggi come Moggi".