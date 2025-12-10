Radio FirenzeViola: adesso ci sono i Tempi Supplementari, seguici anche su YouTube!
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso un'ora in compagnia di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I tempi supplementari" che potete seguire anche attraverso il canale Youtube di Firenzeviola. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Scanner" con Giulio Dini e Anna Dini. Dalle 20:00 alle 20:50 Tommaso Loreto presenterà "Aspettando Extra Viola", un'ora di approfondimento con i suoi ospiti. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaAvanti senza 'scelte drastiche': la Fiorentina prosegue con concetti mai tradotti sul campo
Dagli inviatiRifinitura per la Fiorentina in vista della Dinamo Kiev, c'è il giovane Bonanno: i video
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
