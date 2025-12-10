Radio FirenzeViola: adesso ci sono i Tempi Supplementari, seguici anche su YouTube!

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso un'ora in compagnia di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I tempi supplementari" che potete seguire anche attraverso il canale Youtube di Firenzeviola. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Scanner" con Giulio Dini e Anna Dini. Dalle 20:00 alle 20:50 Tommaso Loreto presenterà "Aspettando Extra Viola", un'ora di approfondimento con i suoi ospiti. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!