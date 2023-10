ESPOSITO A RFV, Fiorentina da primi cinque posti in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Carmine Esposito a Radio FirenzeViola

"Sicuramente per vedere il miglior Beltran ci vorrà tempo. Penso però che a questa Fiorentina possa dare tanto.- Parole di Carmine Esposito, che a Radio FirenzeViola ha commentato la situazione dell'attacco viola: "Io sto ammirando quanto sta facendo Italiano con tutti e credo che anche le qualità dell'argentino usciranno fuori. Poi sarà difficile trovare spazio per tutti perché questa Fiorentina è molto forte quest'anno. Contro il Napoli i viola hanno fatto una partita da far vedere ai bambini dalla perfezione che ha prodotto la squadra di Italiano in campo. Il tecnico viola e la sua squadra al Maradona hanno fatto la gara della consacrazione".

I problemi dei centravanti?

"Può darsi che siano anche dovuti al modo di giocare di Italiano. Sicuramente poi questi attaccanti come Nzola e Beltran poi si potranno sbloccare, ma Italiano alle sue punte chiede anche molto altro. Però ripeto, gli attaccanti della Fiorentina sono forti. Prendete Nzola: per me a Napoli ha fatto una grandissima partita e alla lunga finalizzerà.

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"Se continua a giocare così può arrivare tra le prime cinque. Con questa intensità se la può giocare con tutte. Poi io non credo che le due romane possano fare molto bene, quindi togliendo loro e vedendo qualche difficoltà di troppo dell'Atalanta credo che i viola possano aggredire le primissime posizioni".

Come lo vedrebbe Baldanzi in maglia viola?

"Questo è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Sta facendo bene, ma come ha fatto il salto Parisi arrivando a Firenze penso possa farlo anche Baldanzi. Ha un futuro roseo davanti ed in una squadra più competitiva come la Fiorentina potrebbe fare bene. L'Empoli non se ne priverà però prima della fine del campionato, perché davanti sta facendo molto fatica e Baldanzi è l'unico che fa la differenza".