RFV Don Backy su Palladino: "Lo stanno criticando un po' troppo: è giovane"

Nel corso di "Viola Amore Mio" in diretta su Radio Firenzeviola, il cantautore e tifoso viola, Don Backy, ha parlato del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono sempre stato ottimista perché oltre ad essere un tifoso sportivo sono un fazioso. Sono sempre molto fiducioso perché la squadra finalmente comincia a girare".

Quale può essere il risultato migliore per giovedì?

"Il risultato migliore sarebbe vincere, anche un bel pareggio andrebbe bene o al limite anche una sconfitta come 2-1 o 1-0, io sono molto fiducioso".

Questa è la settimana decisiva della stagione?

"Direi di sì, la Roma è completamente cambiata dall'inizio e con l'avvento di Ranieri la squadra non si è più fermata. Però noi all'inizio gliene abbiamo fatti 7 anche se era un'altra Roma, a me va bene anche un pareggio, l'importante è non perdere. Sostanzialmente non ci sono più le squadre cosiddette materasso. Con l'avvento degli stranieri, anche le squadre piccole trovano degli ottimi calciatori, quindi non ci sono più squadre così inferiori".

Cosa pensa della rovesciata di Mandragora?

"Chiunque altro l'avrebbe fatta non ci sarei stato sopra, ma dal momento che l'ha fatta Mandragora che è stato osteggiato e l'avrebbero regalato pur di levarlo dalla squadra molti tifosi. Adesso invece è il numero uno. Bisogna sostenere questi ragazzi. In generale, è un giocatore determinato, io lo vedrei bene anche fra i due centrali di difesa, lo proverei, ha il fisico, ha l'impostazione, non lo vedrei male. Palladino lo stanno criticando un po' troppo, sta cercando di capire la squadra, di intuire le posizioni dei calciatori, è giovane".

Adesso Palladino dovrà affrontare due allenatori molto forti e astuti : Ranieri e Pellegrini. Cosa ne pensa?

"Esatto, è così che si fa l'esperienza. Palladino è giovane e se per caso si confermasse anche nel gioco può rimanere a Firenze 10 anni".

A Santa Croce ci sono tanti juventini? Ed è disposto a fare un fioretto per vedere la Fiorentina in finale di Conference e quale?

"Mi piace il cioccolato, diciamo che in caso di finale posso stare una settimana senza mangiarlo. Nella mia zona ci sono tanti juventini ma anche tanti fiorentini".