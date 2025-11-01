RFV Dolci sul caos Fiorentina: "Pradè può aver voluto dare una scossa alla squadra"

Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola per dire la sua sulla crisi della Fiorentina culminata con le dimissioni di Daniele Pradè: "Quando accadono queste cose può nascere una complicanza, Pradè si può essere sentito responsabile magari dopo una riflessione ha provato a dare una scossa alla squadra domani".

La squadra come vive questi momenti, con Pioli in bilico? "Uno scossone di questo tipo può portare a diverse situazioni. Ma la Fiorentina è più forte del Lecce e quanto accaduto può portare ognuno a prendere le prorpie responsabilità. E l'impatto potrebbe essere positivo".

Ma la scelta chi la fa ora su un eventuale nuovo allenatore? "Purtroppo dopo la tragedia di Barone una figura di un certo tipo è mancata. Goretti però è bravo e preparato tecnicamente, non avrei problemi su una sua scelta, anche perché sono scelte preparate. E sul mercato ci sono figure di allenatori che possono dare la scossa a questa squadra".

Ascolta l'intervento completo dal podcast