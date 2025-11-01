Pucci (Accvc): "Due grossi problemi, uno di campo e vuoto societario. Cose senza logica. Ma il Franchi tiferà"

Filippo Pucci, presidente dell'Accvc, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare il caos nella Fiorentina: "Una situazione così non l'ho mai vissuta, c'è un vuoto di potere con cose senza una conseguenza logica. Ci sono due grossi problemi: quello del campo perché servono i punti e poi a livello societario. Se Ferrari è rimasto stupito e voleva fargli cambiare idea, significa che siamo di fronte ad un professionista che decide di staccare la spina e non è una scelta societaria. Mi chiedo è l'epilogo di una situazione societaria? Che si incastra con i problemi di campo".

Perché allora 92 milioni in estate? "Perché ne ha però incassati 60 e li ha reinvestiti, non solo 92 milioni messi. La differenza è la cessione di Comuzzo che avrebbe pareggiato i conti, perciò si rimanderà a gennaio. Perciò mi sembra che si siano scambiate le figurine, ma stavolta è andata male come scelte che si pensavano potessero essere migliore e invece non hanno avuto il risultato sperato. Ma non dimentichiamo che la società è vero che ha speso 92 milioni ma perché ha reinvestito i soldi delle cessioni fatta eccezioni per una parte relativa a Comuzzo appunto. E mi chiedo anche io, chi è che sceglie ora?".

Cosa succede domani a livello di tifo? "Io mi aspetto che la tifoseria come ha sempre fatto continui ad incirtare la squadra fino a quando è possiible, a meno di cose impossibili da sostenere. Anche perché il cerino rimane sempre a noi, gli altri se ne vanno ma la Fiorentina resta ai tifosi. Quello che mi fa specie è che le funzioni restino tra Goretti e Ferrari pro-tempore, volevo capire quanto è questo pro-tempore, una settimana o fino a giugno?"