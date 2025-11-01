RFV Nicolato difende Pioli: "Tra i top in Italia. Non è lui il problema della Fiorentina"

Paolo Nicolato, attuale ct della Lettonia che in passato ha allenato le giovanili del Chievo quando Stefano Pioli era in prima squadra e che ha allenato anche le Nazionali italiane giovanili, ha parlato nel corso del Viola Weekend su Radio FirenzeViola iniziando da una valutazione sugli stravolgimenti di questi giorni: "Non mi sembra una grande novità nel nostro calcio purtroppo. In questo periodo iniziano le prime dimissioni e i primi esoneri perché le squadre non sono soddisfatte del loro campionato. Spalletti alla Juventus è la soluzione migliore tra gli allenatori attualmente disponibili".

E Pioli come lo vede? Poteva essere proprio Spalletti la scelta migliore per la Fiorentina?

"Ovviamente Spalletti è un allenatore di alto livello quindi è sempre una buona soluzione, però conosco la preparazione e l'intelligenza di Stefano Pioli, la sua umiltà e voglia di lavorare. Lo reputo tra i migliori in Italia, poi un allenatore non può sempre fare risultato, capitano momenti così. Per me però resta tra i migliori per tanti motivi".

Ma quindi cosa sta succedendo?

"Da fuori non possiamo capirlo. Ho visto una Fiorentina che in coppa ha fatto molto bene, meno bene in altre situazioni. A volte le cose non incastrano e ci mettono di più a partire. Il centrocampo è nuovo e secondo me è necessario solo del tempo. Anche se non si può negare che ci si aspettava qualcosa di diverso. Ma resto dell'opinione che per me non è Pioli il problema della Fiorentina".

