Caos Fiorentina, Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30

Anche oggi, sabato 1 novembre, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Durante la lunga diretta che porterà alle 21.30 si farà il punto sulle dimissioni di Pradè e il caos in cui si ritrova la Fiorentina alla vigilia di una partita decisiva anche per il futuro di squadra e tecnico.

Dalle 18:00 alle 20:00, da Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola condurranno le ultime due ore di "Viola Weekend" mentre dalle 20:00 alle 21:00 sarà Andrea Giannattasio a commentare con i suoi ospiti la giornata viola. Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Potrete seguirci su App o pc anche in modalità video, oppure in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI